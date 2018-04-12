"Почему я такой сексуальный". Яма взорвал зал "Лиги смеха" пародией на Винника: видео

Известный украинский танцор Влад Яма в рамках юмористического шоу "Лига смеха", где он является тренером команды "Гостиница 72", показал пародию на популярного певца Олега Винника.

Номер назывался "Секретные материалы и Зеленые человечки". Пародия была опубликована на YouTube-канале проекта.

Согласно сюжету, агенты ФБР расследуют в Украине исчезновение женского населения. Как оказалось, причиной стало заявление популярного певца Олега Винника о том, что он решил найти себе вторую половинку.

"Ну почему я такой сексуальный? Боже, за что ты дал мне свою внешность?", - ярко демонстрировал Винника танцор.

Яме удалось передать со сцены манеру поведения кумира женских сердец.

"Решил отдохнуть от женщин, пришел к другу в гости. Решили посидеть по-мужски, а он мне: "Олежа, ради тебя я больше не Борис Апрель", - пошутил Яма.

Напомним, в Сети появился рейтинг украинских исполнителей по количеству упоминаний в Википедии на разных языках. Как ни удивительно, но последнюю позицию в данном перечне занял Олег Винник. Информацию о нем можно прочитать в открытой энциклопедии лишь на четырех языках.