Сексапильная Эмили Ратаковски снялась голышом в прозрачном плаще

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски на новой соблазнительной фотографии супермодель позировала обнаженной.

На снимке, который она разместила на своей странице в Instagram, она запечатлена в почти прозрачном плаще, через который видна ее пышная грудь.

Слегка затемненный плащ не помешал поклонникам рассмотреть грудь модели, и заметить ее соски.

На фото модель смотрит в камеру, ее образ дополнен большими круглыми сережками бирюзового цвета.

Ранее Эмили Ратаковски показала пышную грудь в фотосессии популярного бренда.