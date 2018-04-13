Девушка дня Instagram: модель Playboy Лекси Вуд

Лекси Вуд – канадская модель. В ее Instagram много горячих фотографий. Она снималась для таких журналов, как Playboy, Vogue, Galore и Cosmopolitan.

Модельную карьеру Лекси начала в 10 лет. Лекси просто обожает фитнес (по ней, кстати, заметно). Говорят, больше всего модель любит пилатес.

Модель застали за поценуями с сыном известного футболиста Дэвида Бэкхема Бруклином.