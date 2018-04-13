Анастасия Волочкова снялась абсолютно голой на пляже

Балерина похвасталась фигурой.
Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует полностью обнаженной.
Такой пикантной фотографией она поделилась на своей странице в Instagram. На снимке балерина предстала без одежды на пляже, интимные места удачно прикрывали ветви дерева.
"Я спряталась... Красиво?", - подписала фото Волочкова.
Однако она закрыла комментарии, так что поклонникам не удалось высказать свое мнение. Не смотря на это, снимок набрал более 8 тысяч лайков.
Ранее Анастасия Волочкова показала, как держала себя в форме на отдыхе.