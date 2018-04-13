"Эта песня очень личная и интимная": Настя Каменских представила новую украиноязычную композицию

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, представила свою первую украиноязычную песню "Тримай".

Аудио песни появилось на официальном YouTube канале певицы.

Впервые "Тримай" прозвучала на "Вечере премьер с Катериной Осадчей". Посвящена песня любви. Композицию Настя Каменских написала еще будучи в дуэте "Потап и Настя", а Алексей Потапенко выступил соавтором и создал к ней часть с рэпом.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 13 Апр 2018 в 12:34 PDT

"Эта песня очень личная и интимная и я долго не была готова выпустить ее. К тому же, я искала необычное звучание. Мне хотелось подчеркнуть ее слова оригинальной музыкой. Все удалось, и я очень рада, что давно написанная мною песня наконец-то увидела мир, и спасибо Потапу за помощь и крутой рэп к ней. Эта композиция написана под влиянием самых искренних и теплых чувств и надеюсь, вдохновит каждого ощутить то же самое. Любите и будьте любимы", - отметила артистка.

Ранее Настя Каменских призналась, что безумно влюблена и рассказала о личной жизни.