Девушка дня Instagram: любительница фото топлес Алексис Бумгарнер

Алексис Бумгарнер – Instagram-модель из Южной Каролины, США. В колледже она изучала маркетинг, но после выпуска работала хостесс в одном из популярных ресторанов Северной Каролины.

Сейчас дувушка заключила контракт с модельным агенством, и снимается в фотосессиях. 23-летняя Алексис не стесняется выкладывать откровенные снимки, и часто радует подписчиков фото топлес. За ее аккаунтом следят более 100 тысяч подписчиков.