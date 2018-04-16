Девушка дня Instagram: сексуальная "фитоняшка" Юлия Гилас

Юлия Гилас – фитнес-модель из Калифорнии, США. Девушка является одной из самых популярных "фитоняшек" Instagram.

Юля родилась и выросла в Украине. Она с детства хотела стать моделью и с 14 лет поступила в модельную школу. В 16 лет Юлия ушла из дома, а в 2009 году она переехала в США. В 2013 Юлия получила американское гражданство и сейчас живет в Калифорнии.