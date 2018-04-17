Сексуальная жена Ступки похвасталась подтянутой фигурой

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова поделилась с поклонниками фотографией, на которой она показывает свою фигуру.

На снимке, который знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена в топе и шортах, делая акцент на подтянутый живот.

"Если вы хотите что-то обсудить - идите к мужчине, если вы хотите реально сделать - идите к женщине", - подписала фото Логунова.

Поклонники восторгались спортивной фигурой телеведущей.

"Фигура шикарная!", "Так восстановиться после родов, респект!!! Пример!!", "Полина - большой респект тебе. За все, что ты берешься, все досконально. И в спорте, и в питании, и в вопросах мейка, и в уходе за волосами", - восхищались подписчики.

Но нашлись и те, кому Логунова с формами нравилась больше.

"Раньше сочная была,грудь..секси...сейчас слишком худая и высушенная...", "Нет, не то(", "Ну зачем такие фотки выставлять…", - писали юзеры.

Ранее Полину Логунову раскритиковали за чрезмерную худобу.