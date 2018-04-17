Фигуристая Рианна показала грудь в чудном полупрозрачном наряде

Известная американская певица Рианна(настоящее имя Робин Рианна Фенти) выложила в Сеть серию откровенных снимков.

Пикантные фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, каждое собрал о более двух миллионов лайков.

На снимках барбадосская звезда позировала в странном полупрозрачном наряде цвета нюд. Под полупрозрачную тунику Рианна не надела белье, и сквозь тонкую ткань отчетливо просвечивается грудь певицы.

Свой странный образ Рианна дополнила гигантскими замшевыми ботфортами авторства Гленна Мартенса.

Ранее Рианна поразила фанатов сексуальным образом.