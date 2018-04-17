Модель plus-size Искра Лоуренс поделилась откровенными снимками с отдыха на Мальдивах: фото

Британская модель plus-size Искра Лоуренс проводит отпуск с друзьями на одном из Мальдивских островов.

В Instagram 27-летняя британка опубликовала фотографии в купальниках в разнообразных локациях.

Искра смело публикует снимки в бикини, без стеснения демонстрируя публике свои округлые формы. Девушка открыто заявляет, что никогда не редактирует свои фото, откровенно показывая даже целлюлит на бедрах.

Пышнотелая красотка продемонстрировала подписчикам соцсети, как загорала, наслаждалась идеальной погодой и каталась на байдарках и скутере.

Напомним, ранее было опубликовано топ-5 самых популярных последних фото Искры Лоуренс в купальниках.