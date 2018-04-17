Девушка дня Instagram: соблазнительная модель Алекса Коллинз

Американская модель Алекса Коллинз успешно работает и представляет Baja Bae, LaBoom By Crystal и купальники TBS. Стала довольно популярной в Instagram и собрала более 250 тысяч последователей.

Она была номинирована на конкурс "Модель обложки журнала Miss Jetset Magazine". Алекса любит публиковать в Instagram откровенные снимки и часто радует своих подписчиков соблазнительными фотографиями.