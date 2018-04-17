Беременная Лобода "засветила" грудь на пикантном фото

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая появилась на обложке майского номера журнала "Cosmopolitan" с оголенным животом, ошеломила подписчиков интимной фотографией.

На снимке, который Лобода выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в белом пеньюаре, соблазнительно приспустив его с плеч. Таким образом, пышная грудь артистки оказалась почти полностью обнажена.

Таким откровенным снимком певица удивила поклонников, они засыпали ее сотнями комплиментов.

"Божественна!", "Какая шикарная", "Сама женственность", "Мне кажется, Светлана, тебя даже женщины хотят, ты идеальная!", "Отличная грудь", - восхищались фанаты.

Ранее Лобода представила клип на песню "Лети".