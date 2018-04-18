"Взрыв на макаронной фабрике". Оля Полякова позировала в обновленном образе

Украинская певица Оля Полякова (ее называют Суперблондинкой) выложила в Сеть фотографию, на которой позирует в обновленном образе — с кудрявыми волосами.

Исполнительница опубликовала снимок на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Взрыв на макаронной фабрике...", — считает 1965andkv.

"Кудряшка Сью…", — подчеркнула liliiaandrei. "Оля, ты такая красивая", — написал timontimoha. "Очень идет тебе)))", — отметил prfiarina.

Напомним, 13 апреля Оля Полякова в рамках концерта юмористического проекта "Лига смеха", в котором она является тренером команды "Винницкие", в номере исполнила роль "Однозубой Полли". Посмотреть видео выступления можно здесь.