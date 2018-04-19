Голливудская актриса Холли Берри заинтриговала пикантным декольте: фото

Знаменитая голливудская актриса и "девушка Бонда" Холли Берри удивила поклонников откровенным снимком.

"Научилась влюбляться в моменты, которые составляют мою жизнь", - прокомментировала звезда фото, размещенное в Instagram.

51-летняя актриса, судя п снимку, совершенно не выглядит на свои годы и охотно демонстрирует поклонникам прекрасные формы. Свою форму Берри поддерживает благодаря правильному питанию и спорту. Она активно и много занимается йогой.

Перед камерой звезда позировала в темном платье, которое подчеркнуло пышный бюст актрисы. Луч солнца, который падал на грудь Холли Берри, добавил еще большей сексуальности фотографии. Кроме этого, знаменитость закрыла глаза, наслаждаясь ветром.

Напомним, ранее Берри публиковала в соцсети фото, как занимается йогой в джунглях практически без одежды.