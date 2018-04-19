Девушка дня Instagram: сексапильная блондинка Джорджи Портер

Джорджи Портер – британская модель и актриса. В 2011 году Джорджи заняла пятидесятое место в списке ста самых сексуальных женщин по версии FHM. Это не плохой результат, ведь после такого успеха о светленькой блондинке заговорили.

30-летняя красотка - постоянная участница различных шоу со звездами, где популярные люди танцуют на льду и поют.