Супермодель Белла Хадид поразила фанатов пикантными фото

Известная американская модель Белла Хадид опубликовала серию снимков в довольно откровенном виде, забыв о бюстгальтере.

Юная модель выложила серию пикантных снимков на своей странице в Instagram.

Вспышки и размытость, как в винтажных снимках, пришлись по душе фанатам, которые были удивлены действиями младшей Хадид.

Модель была одета в черный костюм от Dior и белые кроссовки, под пиджаком вместо бюстгальтера – черная сеточка, которая "засветила" соски манекенщицы.

Ранее Белла Хадид "зажгла" в откровенной рекламе.