Украинская телеведущая выложила пикантное фото в интимной позе

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поразила фанатов снимком с очередной фотосессии.

На своей странице в Instagram она выставила фотографию, на которой запечатлена в провокационной позе. Ведущая одета в соблазнительный черный боди.

К откровенной фотографии телеведущая прикрепила пять самых нелепых фактов, которых когда-либо слышала о себе, и поспешила развенчать эти мифы. К примеру, некоторые из хейтеров Валерии утверждают, что она ест глистов для того, чтобы быть стройной.

Пикантный кадр подписчики оценили высоко, отметив, что Крук не стоит обращать внимание на хейтеров.

"Вы такая красавица, кому какое дело как Вам это дается", "Шикарный пост!", "Валерия, Вы очень красивая, грамотная, умная девушка", "Фотка огонь!", - восхищались подписчики.

Ранее Валерия Крук показала свой накачанный "орех".