Журнал Maxim определил топ-10 самых "горячих" моделей plus-size: соблазнительные фото

В США мужской глянец Maxim определил 10 самых сексуальных моделей с пышными формами.

Как сообщается на сайте издания, рейтинг возглавила знаменитая модель Эшли Грэм.

"Бодипозитив открывает глаза на то, что красота не зависит от размера. Дизайнеры приглашают на подиум моделей plus size, отказываясь от сотрудничества с чрезмерно худыми манекенщицами. Такие модели, как Эшли Грэхем сегодня являются одними из самых популярных женщин в индустрии моды и именно они являются ролевыми моделями для современных женщин", – говорится в сообщении.

ТОП-10 моделей plus-sizе

Эшли Грэм

Искра Лоуренс



Табр Мейджорс

Робин Лоли

Маркита Принг

Хантер Мак-Гради

Хейли Хасселхофф

Денис Бидо

Джордин Вудс

Барби Феррейра

Напомним, британская модель plus-size Искра Лоуренс часто делится с поклонниками пикантными снимками. Девушка заявляет, что принципиально публикует все свои фото без ретуши.