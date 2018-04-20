Полностью обнаженная: Настя Каменских выложила провокационный снимок

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, поделилась с подписчиками фотографией с отдыха, на котором артистка запечатлена полностью обнаженной.

Снимок певица выложила на своей странице в Instagram. На фото артистка сидит на ступеньках бассейна абсолютно голая, прикрывая грудь руками, и сидит в такой позе, чтобы прикрыть интимные места.

Подписчики бурно отреагировали на фото, мнения фанатов разделились: кто-то засыпал певицу комплиментами и просьбами не прикрывать свою красоту, а кто-то был удивлен таким откровенным фото, и призвал не делиться такими интимными снимками.

"Фигурка суперрр!!! Очаровательная!", "Уже перебор с обнаженкой. Все и так знают, что Вы прекрасны", "Хороша чертовка", "Это уже слишком! Складывается другое впечатление...", "Зачем сиськи прикрывать)) уже показывай все!", "Красотка, бомбита! Тело идеальное, вы огомная молодец)", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских бурно отреагировала на сравнение с Ольгой Бузовой.