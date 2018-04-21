Жена композитора Юрия Николаева возмущена своей большой грудью: фото

Юлия Проскурякова, молодая жена российского композитора, продюсера и певца Игоря Николаева решила поделиться с поклонниками своей проблемой о чрезмерно большом размере собственной груди, на которой не застегиваются пуговицы при покупке рубашки.

"У меня всегда была грудь! Своя... родная... живая и настоящая. Я постоянно слышу от подруг и знакомых: "Ой, тебе так повезло, вот бы мне такую грудь..." Я всегда думала, что хорошая грудь — это достоинство женщины, но, прогулявшись сегодня по магазинам в поисках хорошей стильной рубашки, я поняла, что присутствие груди — это беда! Все более-менее симпатичные рубашки хороших брендов созданы только для моделей мальчикового типа без груди", - написала в Instagram 35-летняя певица.

В комментариях пользователи Сети согласились с девушкой, не забыв, впрочем, и о комплиментах. "Полностью согласна... вообще тяжело найти нормальную одежду, если грудь больше второго размера", "Обидно, досадно, но ладно! Юличка, ты красотка!", "Вы выглядите на все сто, как говорится, ни прибавить, ни отнять", — написали поклонники.

Как ранее сообщалось, Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова нередко преподносят друг другу необычные вещицы или строят неожиданные планы. Стоимость подарков может исчисляться в сотнях тысяч рублей.