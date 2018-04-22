Бейонсе произвела фурор сексапильными образами во время фестиваля: фото

В Лос-Анджелесе 22 апреля завершился знаменитый ежегодный музыкальный фестиваль Coachella. Главным событием мероприятия стала певица Бейонсе, которая продемонстрировала на сцене соблазнительные образы.

Новые снимки со знаменитого фестиваля певица опубликовала на странице в Instagram, чем вызвала восторг у поклонников и подписчиков блога.

Перед зрителями Бейонсе появлялась в пикантных нарядах, которые выгодно подчеркивали аппетитные формы звезды. Стоит отметить, что каждый наряд очень к лицу певице. Для выступления она примерила серое блестящее боди, розовый свитер с ботфортами, черное сексуальное боди с лаковым блеском, свитшоты с шортами и образ соблазнительной Клеопатры. Выступления сопровождались зажигательными танцами и спецэффектами.

За считанные часы каждое фото собрало более миллиона лайков. Поклонники, искренне восхищаясь ее видом, отправили Бейонсе тысячи комплиментов.

Напомним, ранее известную американскую певицу Бейонсе укусила за лицо актриса, имя которой не пожелали разглашать.