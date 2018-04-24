"Молюсь на украинском". Певец Monatik объяснил, почему пишет на русском

Певец, автор песен, композитор Дмитрий Монатик (Monatik) поделился, что пишет на том языке, на котором "приходит вдохновение", а молится на украинском.

Постоянно "с легкостью общаюсь и на украинском, и на русском языке", рассказал исполнитель в интервью "Обозревателю", отвечая на вопрос, почему пишет на русском.

"Вы знаете, с детства в моей семье всегда говорили на двух языках… С большим усердием сейчас развиваю английский и искренне считаю, что чем больше языков знает человек, тем лучше. Молюсь я на украинском, а пишу — на том, на котором приходит вдохновение", — заявил артист.

Напомним, в начале марта 2017 года Дмитрий Монатик подтвердил, что во второй раз стал папой, у него родился еще один сын. Позже — в апреле 2018-го — исполнитель поделился снимком с детьми, сделанным в Диснейленде, расположенном в Гонконге (специальный административный район Китая).

Читайте наши новости в Telegram