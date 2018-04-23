Анастасия Приходько позировала голой в ванне, фото

Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько выложила в Сеть селфи, на котором она запечатлена обнаженной в ванне.

Соблазнительное фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, оно собрало более тысячи лайков.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей, но большинство — поздравили артистку с днем рождения (родилась 21 апреля 1987 года — Ред.).

"Дорогие друзья, не могу даже ванну принять... Столько поздравлений я на свои юбилеи не получала, как получаю сейчас в 31:)) Но буду продолжать читать дальше)", — подписала фото певица.

Напомним, в начале марта Анастасия Приходько во время чата на "Главреде" говорила, что не является стодолларовой купюрой, чтобы нравиться всем. По ее словам, в тренде быть смешным, веселым, с заводной музыкой или русским языком.

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