Анастасия Приходько позировала голой в ванне, фото

В Сети ряд пользователей поздравили исполнительницу с днем рождения.
Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько выложила в Сеть селфи, на котором она запечатлена обнаженной в ванне.
Соблазнительное фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, оно собрало более тысячи лайков.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей, но большинство — поздравили артистку с днем рождения (родилась 21 апреля 1987 года — Ред.).
"Дорогие друзья, не могу даже ванну принять... Столько поздравлений я на свои юбилеи не получала, как получаю сейчас в 31:)) Но буду продолжать читать дальше)", — подписала фото певица.
Напомним, в начале марта Анастасия Приходько во время чата на "Главреде" говорила, что не является стодолларовой купюрой, чтобы нравиться всем. По ее словам, в тренде быть смешным, веселым, с заводной музыкой или русским языком.
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