"Сколько секса в одном фото": Виталий Козловский подразнил фанаток снимком оголенного торса

Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский поделился с поклонницами фото, на котором он запечатлен с оголенным торсом в плавках.

Снимок с солнечной Турции певец опубликовал на своей странице в Instagram.

"Ничего не меняется, если ничего не менять", - подписал снимок артист с хэштегами "позер", "зато с патриотическими труханами", "мое море".

Меньше чем за сутки такой провокационный снимок Козловского набрал более 5 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев.

"Воу воу сколько секса в одном фото", "Виталик, спасибо за фото с голым торсом давно ждала. У тебя суперовое тело, сделанное колоссальным трудом", "Ну у всех сразу фантазия разыгралась, Виталик дразнить умеет", - восторгались подписчицы.

На просьбы фанаток снять трусы и сфотографироваться полостью "ню", артист отвечал, что сделал это уже за кадром.

Ранее Виталий Козловский похвастался яркими снимками из Амстердама.