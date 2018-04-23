Сексуальная дива: Настя Каменских похвасталась соблазнительной фигурой, видео

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, снялась в оригинальном видео под водой.

Ролик певица выложила на своей странице в Instagram. В нем она позирует в купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру, грудь и попу.

Кто-то из комментаторов отметил, что артистка находится не под водой, а за стеклом, по которому падает вода: "Включайте мозг. Она не под водой, а за стеклом по которому течет вода. А во- вторых это реклама ее купальника".

Сама певица выложила фото с хэштегами "вода", "под водой".

В комментариях поклонники артистки разделились на два лагеря: кто-то назвал видео чересчур пошлым, и раскритиковал Настю за демострирование попы в ролике.

"Нафиг уже так показывать свой зад? каждое фото и видео", "Почему не голая?", "Как всегда надо ж попу показать. Больше походу нечего", "Настю понесло на эротику…", - злились подписчики.

Другие же стали защищать Каменских, и расхвалили ее фигуру.

"И как всегда, налетели завистливые бабища. У самих фотки до пояса с миллионом эффектов и то не особо помогает. А ведь смотрят, видят... зачем?", "Красивая русалка!", "Бомба!", "Очень сильно красивая, и как всегда безупречна, завистников много, вот и пишут гадость!", - хвалили фигуру певицы подписчики.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 22 Апр 2018 в 9:18 PDT

Ранее Настя Каменских перепела свой хит для Укравтодора.