Анна Семенович позировала в Крыму, считает полуостров российским: фото

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в захваченном Российской Федерацией Крыму.

Снимок был сделан в Ялте, за день он собрал свыше 47 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

Судя по записи в соцсети, исполнительница считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения Семенович.

"Зарядку сделала, можно и в дорогу собираться… Мне интересно, а вы занимаетесь спортом в выходные или ленитесь?", — подписала фото актриса.

Ранее лидер российской рок-группы "Аквариум", певец, поэт, композитор и гитарист Борис Гребенщиков заявил, что коллектив готов выступить в подконтрольном РФ Крыму и в захваченном боевиками Луганске с Донецком.