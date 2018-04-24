Ким Кардашьян соблазнительно позировала топлес в кровати

Американская теледива показала свои пышные формы.
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась с поклонниками снимком топлес.
На фото, которое Кардашьян выложила на своей странице в Instagram, она позирует на кровати полуобнаженной, прикрывая грудь одеялом.
Судя по подписи, автором фото стал ее супруг Канье Вест.
Меньше чем за сутки снимок набрал более 2,5 миллионов лайков и больше 10 тысяч комментариев.
Ранее Ким Кардашьян похвасталась своими аппетитными формами на отдыхе.
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