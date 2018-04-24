Ким Кардашьян соблазнительно позировала топлес в кровати

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась с поклонниками снимком топлес.

На фото, которое Кардашьян выложила на своей странице в Instagram, она позирует на кровати полуобнаженной, прикрывая грудь одеялом.

Судя по подписи, автором фото стал ее супруг Канье Вест.

Меньше чем за сутки снимок набрал более 2,5 миллионов лайков и больше 10 тысяч комментариев.

Ранее Ким Кардашьян похвасталась своими аппетитными формами на отдыхе.

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