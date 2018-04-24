Полуобнаженная Хайди Клум похвасталась подтянутой фигурой и "засветила" аппетитную попу

Манекенщица была одета в крохотные стринги-ниточки.
44-летняя немецкая супермодель Хайди Клум ошарашила подписчиков откровенным снимком.
На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором демонстрирует ягодицы в крошечных стрингах.
Фото получилось настолько эротичным, что самые сексуальные места ей пришлось прикрыть звёездочками.
В комментариях подписчики завалили Клум комплиментами, а откровенное фото набрало больше 130 тысяч лайков.
Ранее Хайди Клум загорала топлес на отдыхе с молодым бойфрендом.
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