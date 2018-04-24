Девушка дня Instagram: сексуальная любительница игры в гольф Пейдж Спиранак

25-летняя Пейдж Спиранак была игроком гольфа в колледже в штате Сан-Диего, и стала интернет-сенсацией после публикации популярных видеороликов на YouTube.

Сейчас девушка профессионально играет в гольф, зимой 2018 года она снялась топлес в фотосессии для американского издания Sports Illustrated.