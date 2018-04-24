Вика из "НеАнгелов" показала сюрприз от таинственного поклонника, фото

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена с сюрпризом — большим букетом красных роз.

Снимок был сделан в одном из развлекательных заведений Киева, он собрал более 10 тысяч лайков, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

По словам артистки, букет ей подарил таинственный поклонник.

"Спасибо моему таинственному поклоннику за неожиданный сюрприз", — подписала фото певица.

Ранее Виктория Смеюха в соцсети поделилась снимком, на котором она позирует в воде в мокром купальнике, но не уточнила, где именно он был сделан. Фото собрало тысячи лайков, посмотреть его можно здесь.