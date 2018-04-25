Максим Галкин позировал в ванной почти голым, видео

Ролик, который выложил в Сеть юморист, собрал свыше миллиона просмотров.
Известный российский юморист, телеведущий и актер, муж Аллы Пугачевой — Максим Галкин — выложил в Сеть видео, на котором он запечатлен в ванной полуголым.
Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram, за день его просмотрели более миллиона раз.
На видео ведущий сначала позирует в куртке с обнаженным торсом и в штанах, а потом — в обмотанном вокруг бедер полотенце.
Ранее Максим Галкин поделился в соцсети милым видео, на котором запечатлены их с Аллой Пугачевой дети — двойняшки Гарри и Лиза. Посмотреть ролик с малышами звездной пары можно здесь.