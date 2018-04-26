Пэрис Хилтон позировала без бюстгальтера, фото

Знаменитая американская фотомодель, певица, актриса, наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels — Пэрис Хилтон — выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует без бюстгальтера.

Сексуальный снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

На фото модель запечатлена лежащей на спине в трусиках, грудь она прикрыла руками.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон с женихом — актером украинского происхождения Крисом Зилкой — посетила Львов и приняла участие в торжественном открытии "Гранд Отеля". Узнать больше о мероприятии можно здесь.