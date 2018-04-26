Пэрис Хилтон позировала без бюстгальтера, фото

Снимок знаменитости в соцсети собрал много лайков.
Знаменитая американская фотомодель, певица, актриса, наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels — Пэрис Хилтон — выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует без бюстгальтера.
Сексуальный снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.
На фото модель запечатлена лежащей на спине в трусиках, грудь она прикрыла руками.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон с женихом — актером украинского происхождения Крисом Зилкой — посетила Львов и приняла участие в торжественном открытии "Гранд Отеля". Узнать больше о мероприятии можно здесь.