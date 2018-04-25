"Что за мистер Сосок?". Дима Билан похвастался снимком из ванны

Фото исполнителя в соцсети собрало десятки тысяч лайков.
Российский певец Дима Билан выложил в Сеть новую фотографию, на которой он запечатлен в ванне.
Снимок исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.
На фото артист позирует лежащим в воде с пеной, на нем виден его сосок.
Снимок по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Что это за мистер Сосок?", — спросила filona_kham.
"Изучаю тебя нежно-нежно...", — написала miladylazur. "Интересно, а кто делал фото", — поинтересовалась savchenkodd.
Ранее Дима Билан опубликовал в соцсети видео из фотосессии, на котором он запечатлен в ванне с белой жидкостью полуобнаженным — с оголенных торсом, но в штанах. По словам певца, его "замочили в отбеливателе".