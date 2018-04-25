"Мокрая" Настя Каменских ошеломила фанатов пикантным фото

Известная украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, взбудоражила поклонников новым фото.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором она позирует на краю бассейна в мокром белом боди, которое выгодно подчеркивает фигуру певицы.

Каменских таким образом прорекламировала свою новую коллекцию одежды.

"Без ума от моей новой лимитированной коллекции по мотивам клипа "Дай Мне" для NK Sport. Мы создали настоящую "клубную" одежду - бомберы, боди, футболки…Специально была разработана эмблема NK. А главное - все получилось супер стильно, удобно и очень сексуально", - написала Настя.

Поклонники высоко оценили такое фото Каменских, и назвали ее самой сексуальной девушкой.

"Шикарный вид!", "Самая сексуальна", "Роскошная шикарная Настя!", "А Настенька огонь", - писали юзеры.

Однако нашлись и те, кому откровенное фото Каменских не понравилось, и они раскритиковали ее за демонстрацию ее тела.

"Тю, опять голая", "С ней все нормально?", "Проститутка", "Не культурно такие фотки выкладывать", - возмущались подписчики.

Не смотря на комментарии хейтеров, снимок всего за час набрал более 30 тысяч лайков и около сотни комментариев.

Ранее Настя Каменских похвасталась соблазнительной фигурой.