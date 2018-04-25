Телеведущий Притула сыграет роль секс-наставника в пикантной комедии: опубликован тизер

Известный телевизионный ведущий и актер комедийного жанра Сергей Притула исполнит одну из главных ролей в новой комедии украинского производства "Секс и ничего личного".

"Когда любимая девушка "выносит тебе тыкву", мотивируя это тем, что ты полный бездарь в постели – значит, счастливой жизни пришел конец. Но главный герой комедии Сергей (не Притула) встречает стриптизершу Диану, которая хочет сделать из него настоящего мачо. Правда, ее уроки носят только теоретический характер, но скучными и бесполезными они точно не будут", - сказано в описании к официальному тизеру, опубликованному в YouTube.

Согласно сюжету, Притула выполнит роль секс-тренера для застенчивого главного героя, который при весьма колоритной внешности не пользуется популярностью у противоположного пола. Хороший учитель сделает из парня настоящего мачо.

Отмечается, что сценаристами фильма стали авторы и актеры "Варьяты-шоу", которые обещают зрителям очень смешную комедию. Видеооператорам также будет что показать, поскольку съемки пройдут в Киеве, Львове и Праге.

Напомни, ранее продюсер комедии "Секс и ничего личного" Влад Ряшин анонсировал появление в фильме Андрея Данилко в эпизодической, но очень яркой роли.