Девушка дня Instagram: сексапильная красотка Playboy Элизабет Элам

Элизабет Элам – американская модель и Instagram-блогер. Девушка снялась для популярного журнала Playboy. Элам уже вошла в историю журнала, так как стала первой моделью, которой предложили сняться полностью обнаженной после того, как журнал отказался публиковать фото девушек без одежды.

Элизабет не стесняется позировать обнаженной и является востребованной моделью нижнего белья и купальников.