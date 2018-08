Мирзоян прокомментировал "ДТП" с ситилайтом в центре Киева

Украинский музыкант и певец Арсен Мирзоян, который в прошлом году во второй раз женился на Антонине Матвиенко, рассказал, почему протаранил ситилайт с собственным изображением в центре Киева.

В комментарии сайту ТСН.uа Мирзоян признался, что сделал это специально – для сьемки клипа на композицию "Ідіоти".

"ДТП было запланировано. Это одна из сцен клипа, созданная для общего настроения", - объяснил исполнитель.

По замыслу режиссера видео Олега Борщевского, Арсену на скорости нужно было въехать в ситилайт с анонсом его концерта.

"Клип снимали на песню "Ідіоти". Это мотивы 60-х, Чикаго, вечеринки в стиле "come as you are". Мы не передали это по стилистике, просто пытались создать атмосферу. А она как раз мало чем отличается от настоящей. Идея возникла у меня, а наш режиссер Олег Борщевский ее поддержал. Съемки проходили с утра до поздней ночи и этот дубль был возможен только один раз. Все нервничали и репетировали долго, но получилось круто", - добавил артист.

Он также обьяснил, почему в клипе въехал в собственную афишу.

"Я не хотел никого обидеть: поэтому чужие боксы не рассматривали - выбрали свой. Афиша настоящая, и дата, и место концерта тоже. Поэтому приглашаем всех на концерт 28 ноября в Октябрьский", - анонсировал певец.

