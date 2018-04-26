Вика из "НеАнгелов" показала, как накачать "орех", и подготовить фигуру к лету

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха показала поклонникам, как она готовится к летнему сезону.

Вика опубликовала четыре видео на своей странице в Instagram, в которых показала собственные тренировочные комплексы. Именно благодаря им у артистки такая идеальная, точеная фигура и потрясающий вид и в мини-платье, и в бикини.

"Готовимся к летнему сезону! Ловите подборку моих любимых упражнений на разные группы мышц", - подписала видео певица.

Фанаты артистки удивились такой стойкости и выдержке Вики, и отметили, что ее фигура выглядит превосходно, и не зря она изнуряет себя такими тренировками.

"Фигура - просто нет слов. Это - мечта. Сколько труда. Вы молодчина", "Подготовка конкретная. Респект и уважуха", "Фигура замечательная!", "Какая выносливая", "Класс, умничка! Фигура у тебя и так идеальная", - восхищались поклонники.

Ранее Вика из "НеАнгелов" назвала любимый мультик детства и показала забавное фото.