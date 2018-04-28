Австралийская модель-пышка в коротком халатике сверкнула грудью, фото

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в коротком халатике золотого цвета.

Соблазнительный снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

Девушка позирует в ярком наряде и в туфлях, сидя на земле, из-под халатика видна часть ее груди.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.