Девушка дня Instagram: пышногрудая красотка Анелла Миллер

Анелла Милер – это псевдоним девушки. Свое имя она поменяла в молодости, а вот фамилию оставила прежнюю, но тщательно скрывает ее. Во всех социальных сетях девушка известна как Анелла Миллер.

Со своими подписчиками Анелла делится достаточно откровенными фотографиями и не менее откровенными видео.