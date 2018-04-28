"Евровидение-2018": организаторы изменили правила подсчета оценок жюри

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" в 2018-м году решили изменить правила подсчета оценок жюри.

Нововведение необходимо для уменьшения влияние конкретных членов жюри на общую оценку, говорится на сайте конкурса.

После внедрения новшества вес оценки каждого из членов жюри будет зависеть от места участника в рейтинге — чем выше конкурсант находится, тем больше вес балла, который он получит.

Ранее оценка выставлялась после вычисления среднего арифметического всех оценок жюри. В таком случае, даже если большинство членов жюри выставили высокие баллы, одна низкая оценка могла сильно повлиять на конечный результат.

Организаторы "Евровидения" меняли подход к оцениванию участников конкурса в 2016 году. Тогда оценки жюри и зрителей начали выставлять отдельно, а до этого выводился средний балл.

Напомним, 24 февраля в Украине состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2018", больше всего баллов набрал певец Melovin (Константин Бочаров), на втором месте оказалась певица Tayanna (Татьяна Решетняк), а третье заняла группа Kadnay.

В 2017-м "Евровидение" проходило в Киеве, в нем победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. В нынешнем году мероприятие состоится в португальской столице — Лиссабоне, его организаторы уже показали сцену конкурса.