Очень глубокое декольте. Ники Минаж снова сверкнула пышной грудью, видео

Американская рэп-исполнительница, автор песен и актриса Ники Минаж выложила в Сеть видео, на котором она запечатлена в наряде с очень глубоким декольте и снова сверкнула пышной грудью.

Ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал свыше трех миллионов просмотров.

На видео певица запечатлена в гримерке, на нем видно, что наряд только немного прикрывает большую грудь.

A post shared by Barbie® (@nickiminaj) on Apr 26, 2018 at 5:16pm PDT

Ранее Ники Минаж выложила в соцсети селфи, на котором она позирует перед зеркалом в соблазнительном серо-голубом нижнем белье. Посмотреть фото можно здесь.