Очень глубокое декольте. Ники Минаж снова сверкнула пышной грудью, видео

Ролик, опубликованный певицей в соцсети, собрал миллионы лайков.
Американская рэп-исполнительница, автор песен и актриса Ники Минаж выложила в Сеть видео, на котором она запечатлена в наряде с очень глубоким декольте и снова сверкнула пышной грудью.
Ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал свыше трех миллионов просмотров.
На видео певица запечатлена в гримерке, на нем видно, что наряд только немного прикрывает большую грудь.
Ранее Ники Минаж выложила в соцсети селфи, на котором она позирует перед зеркалом в соблазнительном серо-голубом нижнем белье. Посмотреть фото можно здесь.