Бывшая девушка Ди Каприо взбудоражила мужскую фантазию пикантными фото

Известная датская модель и экс-девушка актера Леонардо Ди Каприо Нина Агдал порадовала поклонников новыми откровенными фото.

Снимки девушка разместила у себя на странице в Instagram. На первом фото 26-летняя красотка в лежачей позе предстала абсолютно голой. Только на ногах скромные босоножки.

На втором снимке Агдал позирует в купальнике, соблазнительно облизывая мороженное.

Еще на одном фото модель продемонстрировала потрясающую фигуру в золотистом купальнике, который еле прикрывал ее интимные места.

С оскароносным актером Агдал встречалась с 2016-го по 2017 год.

Ранее стало известно, что ДиКаприо закрутил роман с 20-летней моделью.