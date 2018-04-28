Наталья Могилевская позировала без макияжа, фото

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует без макияжа.

Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

На фото артистка запечатлена в серой кофте со своими "феями".

"Последние минуты в офисе... а за окном манит весна....", — подписала снимок исполнительница.

Ранее Наталья Могилевская поделилась в Сети забавными фото — на двух она запечатлена "вверх ногами", а на одной — "лежащей на потолке". Посмотреть снимки можно здесь.