"По-прежнему нависает опасность": стали известны подробности о состоянии Джигарханяна

Известный актер и режиссер Армен Джигарханян, который 26 апреля был срочно госпитализирован из-за сердечного приступа, уже чувствует себя лучше. В то же время врачи пока что не могут выписать его из больницы.

По словам его друга Артура Согомоняна, Джигарханян вынужден оставаться под наблюдением медиков. Так что о дате его выписки пока не известно никому, пишет РИА Новости.

"Армен Борисович чувствует себя несколько лучше, но пока еще должен оставаться под контролем врачей. Они не могут его выписать, так как над его здоровьем по-прежнему нависает опасность", – заявил Согомонян.

Напомним, Джигарханяна доставили в московскую клинику с инфарктом, некоторое время он даже пребывал в коме. Позже стало известно, что Джигарханян пришел в сознание и его состояние стабилизировалось.