Девушка дня Instagram: популярная светская львица Анастасия Гизерская

Анастасия Гизерская - девушка, щедро выставляющая напоказ в Instagram свои формы, кучу купальников, дорогих авто и прочих атрибутов красивой жизни.

В 2018 году Анастасия снялась в клипе Егора Крида "Миллион алых роз", где девушка сыграла главную роль. Также она принимала участие в передаче "Мужское – Женское", которая идет на Первом канале.