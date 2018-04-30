Девушка дня Instagram: популярная светская львица Анастасия Гизерская

-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
-
Анастасия владеет дорогой квартирой в центре Москвы и дорогими машинами, при этом тратит много денег на развлечения instagram.com/ngizerskaya
Анастасия Гизерская - девушка, щедро выставляющая напоказ в Instagram свои формы, кучу купальников, дорогих авто и прочих атрибутов красивой жизни.
В 2018 году Анастасия снялась в клипе Егора Крида "Миллион алых роз", где девушка сыграла главную роль. Также она принимала участие в передаче "Мужское – Женское", которая идет на Первом канале.