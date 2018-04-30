Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2018" обнародовали состав жюри от Украины

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2018" обнародовали имена членов жюри.

Судить конкурс будут 215 профессионалов музыкальной индустрии: певцы, радиоведущие, диджеи, музыканты, авторы песен и композиторы, организаторы музыкальных шоу и преподаватели музыки, сообщается на сайте "Евровидения".

От каждой страны-участницы в жюри войдут пять судей. От Украины судить конкурс будут певицы Кристина Соловий и Alloise, продюсеры Виталий Климов, Артур Даниелян, и радиоведущий Денис Жупник.

Всего в жюри вошли 215 представителей 43 стран.

Заметим, что самому молодому судье 16 лет, который прибывает из Эстонии, а самому пожилому - 74 года - из Хорватии.

А вот Грузия, Литва и Черногория пригласили профессоров в состав своего жюри.

В этом году оценки по-прежнему будут выставлять как зрители путем голосования (звонками и SMS), так и профессиональное жюри. Однако организаторы решили изменить правила подсчета оценок жюри - нововведение необходимо для уменьшения влияния конкретных членов жюри на общую оценку.

Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 мая.

Отметим, что Melovin выпустил новый "огненный" клип на конкурсную песню.

Ранее были опубликованы яркие фото главной сцены "Евровидения-2018".