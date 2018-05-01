Американская порноактриса рассказала, как пережила угрозы боевиков ИГИЛ

Порноактриса Миа Халифа рассказала, как изменила ее жизнь объявленная на нее боевиками группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) охота.

Как сообщают американские СМИ, девушка, которая, кстати, является христианкой родом из Ливана, снялась в порнофильме, будучи облаченный в традиционный мусульманский хиджаб.

После того, как лента стала доступна для онлайн-просмотра, боевики ИГИЛ стали угрожать девушке расправой. В Сети регулярно появлялось смонтированное фото, на котором Мие якобы отрубили голову.

Кроме того, хакеры-террористы взломали ее страницу в социальной сети Instagram и стали размещать в нем посты, прославляющие ИГИЛ.

Угрозы террористов поначалу сильно испугали ее, но потом Халифа призналась, что страх сделал ее гораздо сильнее.

"Это не то, о чем я мечтала. Я не хотела, чтобы меня ассоциировали с порноактрисой, и стараюсь избегать подобных сравнений. Теперь я смеюсь над любыми вещами, потому что могло бы быть всё намного хуже", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что порнозвезда из Мариуполя заявила об изнасиловании на съемках.





