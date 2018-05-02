Топлес и в шпагате: Анастасия Волочкова выложила "коронные" фото с отдыха

Российская балерина Анастасия Волочкова возмутила поклонников новыми фотографиями с отдыха.

На своей странице в Instagram она выложила серию фото, на которых она запечатлена в разных позах в купальнике.

Не обошлось без "любимой позы" Анастасии — шпагата. Балерина регулярно показывает поклонникам, как виртуозно выполняет это упражнение.

Но не снимок шпагата спровоцировал волну негодования у подписчиков балерины – за фото топлес фанаты обвинили ее в бесстыдстве, и отметили, что она работает с детьми, и ей стоит выкладывать менее откровенные фотографии.

"Ужасно! Такие фото смотрят и детки, которые восхищаются ею, стараются подражать", "Пошло, вульгарно", "Ничего нового! Все по-прежнему и так пошло...Фу! Отвратительно...", - возмущались юзеры.

Ранее фанаты обозлились на Волочкову из-за демонстрации изуродованных ног.