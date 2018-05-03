"Пиджак а-ля Киркоров". Дима Билан позировал в мистическом образе

Российский певец Дима Билан выложил в Сеть черно-белые фотографии, на которых он запечатлен в мистическом образе.

Снимки исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram, они собрали десятки тысяч лайков.

На фото артист запечатлен в черном пиджаке с блестками возле зеркала. Ряд интернет-пользователей по-разному прокомментировали снимок.

"Как-то не так... Что-то приторно немного, что ли... Этот пиджак... "а-ля Киркоров" (российский певец Филипп Киркоров — Ред.)" — считает kristina.life89. "Взгляд загадочный и пронзительный. Классное фото", — написала soldatova9318. "Шикарен", — похвалила valeri1595.

Ранее Дима Билан опубликовал в соцсети видео из фотосессии, на котором он запечатлен в ванне с белой жидкостью полуобнаженным — с оголенных торсом, но в штанах. По словам певца, его "замочили в отбеливателе".